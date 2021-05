Chef Paola Carosella quer se naturalizar brasileira e votar em 2022

CB Correio Braziliense

Paola Carosella mora no Brasil desde 2001 - (crédito: Carol Gherardi/Band)

A chef Paola Carosella, que ficou nacionalmente conhecida ao apresentar e ser técnica do MasterChef Brasil, sempre deixou claro no programa que o coração dela tem um lado brasileiro. Pois agora ela quer que isso seja oficial. Argentina de nascimento, Paola quer se naturalizar brasileira.

Ela contou à revista Veja São Paulo que já começou o processo judicial para isso. "Começamos o processo em 2019. Aí veio a pandemia, os documentos venceram e um não chegou. Em março entregamos a documentação completa", contou. E ela tem pressa. "Quero votar", garantiu à revista, referindo-se às eleições gerais do ano que vem.

Quem acompanha Paola nas redes sociais sabe que a chef está sempre se posicionando com relação a política e assuntos como violência doméstica e preconceito. Ela contou à revista que sofre ataques de brasileiros nas redes sociais.

"'Esse traveco tem de morrer' é uma das coisas mais horríveis que escreveram e mostra a miséria humana", desabafou. "De onde vem tanta raiva e ódio? Sei que eu tenho uma voz, que as pessoas me seguem e me escutam", reflete.

Paola Carosella anunciou em janeiro a saída do MasterChef e, na próxima temporada, será substituída por Helena Rizzo. Desde então ela vem sendo sondada por várias emissoras, como GNT e SBT, mas está se dedicando mesmo é ao canal no YouTube, em que posta vídeos ensinando receitas.