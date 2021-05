Famosos prestam homenagens a MC Kevin nas redes sociais: "O funk está de luto"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Famosos, familiares e amigos usaram as redes sociais para lamentar e homenagear MC Kevin, que morreu na noite de domingo (16/5). Nas publicações, os artistas falaram sobre a carreira do cantor e demonstraram tristeza pela partida inesperada e precoce.

O artista, de apenas 23 anos de idade, caiu do 11º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após a queda, o artista chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A 16ª delegacia de Polícia Civil do estado do Rio investiga o caso.

Kevin estava no momento de ascensão após lançar o álbum Fênix neste ano. Com cerca de 9,7 milhões de seguidores no Instagram e 1,8 milhão de ouvintes mensais no Spotify, o artista conquistou uma grande quantidade de fãs e amigos ao longo da carreira.

A esposa Deolane Bezerra relembrou o dia do casamento dos dois e desabafou sobre a perda do marido: "E nesse dia você falou no meu ouvido 'vida agora é até que a morte nos separe'... E eu tenho plena certeza que só assim mesmo para nós nos separarmos. Tínhamos pressa em sermos felizes. Você se foi e levou um pedaço de mim, você sempre foi tão incrível. Esperei 33 anos pra ser feliz e você me abandona? Não é justo você partir assim! Não é!"

A mãe do cantor, Valquíria Nascimento, se despediu do filho: "Hoje foi embora um pedaço de mim. Poxa, filho, tínhamos tantos planos, tanta coisa para fazer ainda juntos, não acredito que você me deixou. (…) Meu filho, amigo, o homem da casa, você está levando um pedaço de mim”, escreveu. "Está doendo tanto, tanto, mas tanto. Não tenho palavras."

Também nas redes sociais, a irmã, Ellen Bueno, lamentou a perda e desabafou que os dois não estavam se falando: "Hoje foi o pior dia da minha vida, que dor no coração. Que choque foi esse? Sei que não fui a melhor irmã, não estávamos no falando ultimamente. Mas se eu soubesse que quinta ia ser a última vez que eu te veria; eu teria te abraçado e te pedido desculpa e falaria o quanto eu te amo".

Confira mais homenagens prestadas a MC Kevin

Toda a minha solidariedade à familia do MC Kevin???????? — Babu Santana (@BabuSantana) May 17, 2021

???? Deus está cuidando de você Kevin pic.twitter.com/IUskQHkrEN — Lexa (@LexaOficial) May 17, 2021

Final de semana foi triste e nublado... quanta tragédia. Ainda vem essa do MC Kevin.

23 anos, mano. Que coisa.

Que a família fique bem. Os amigos e fãs tbm ???????????? — Rashid (@MCRashid) May 17, 2021

Tristeza a morte do Mc Kevin. Que Deus conforte a família, os amigos e os fãs. ???? — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) May 17, 2021

O funk está de luto! Descanse em paz MC Kevin ???????? — Mc Rebecca (@mcrebecca) May 17, 2021