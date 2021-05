Ex de MC Kevin ainda não contou para filha sobre morte do pai

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Evelin Gusmão, ex-esposa do cantor MC Kevin, revelou nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (17/5), que ainda não conseguiu contar à única filha do cantor, Soraya, sobre a morte do pai, no domingo (16/5). Nas redes sociais, ela lamentou a perda e homenageou o cantor com fotos dos três juntos: "Amanheceu, e eu ainda não encontrei palavras para dizer pra sua filha que você não está mas aqui, não consigo acreditar na sua partida prematura".

"Você viveu intensamente todos os dias da sua vida, e poderia ter vivido mais. Realizou sonhos, mas tenho certeza que tinha muitos por vir. Vá em paz, sabendo que o maior amor é verdadeiro da sua vida ficou, ficou comigo, e será muito bem cuidada. Prometo protegê-la e amá-la para todo o sempre como sempre fiz", completou.

Evelin falou, ainda, sobre a semelhança dele com a filha: "Lutei e briguei por esse amor de vocês dois; só nós sabemos. Tenho certeza que sua filha terá muito orgulho de você porque assim sempre ensinei e vou manter isso. Sua xerox, o seu verdadeiro eu, a sua alegria, seu pedacinho.. Descanse em paz nos braços você estará eternamente nos nossos corações, nos te amamos."

O funkeiro, de 23 anos de idade, caiu da varanda de um hotel localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após a queda, o artista chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A 16ª delegacia de Polícia Civil do estado do Rio investiga o caso.