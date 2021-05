Com 'Girl from Rio', Anitta chega ao top 40 das rádios americanas

CB Correio Braziliense

Anitta está nos EUA em trabalho de divulgação da faixa 'Girl from Rio' - (crédito: Divulgação)

A cantora Anitta entrou, pela primeira vez na carreira, para a lista de música mais tocada nas rádios dos EUA. A faixa Girl from Rio, cujo lançamento foi em 30 de abril, conquistou lugar no top 40, com 676 execuções.

Anitta comemorou compartilhando o anúncio no stories do Instagram dela. A cantora está nos EUA, trabalhando exatamente na divulgação da faixa, que mistura trap e bossa nova. É do clipe de Girl from Rio a cena com o ônibus amarelo que rendeu um meme que até hoje bomba na internet.

Antes de Girl from Rio, a parceria de Anitta com Cardi B, Me gusta, emplacou vaga na Billboard Hot 100.