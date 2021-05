Star+, novo streaming da Disney, chega ao Brasil em agosto

CB Correio Braziliense

A plataforma terá um catálogo com títulos de filmes, séries e programas esportivos - (crédito: Divulgação)

O novo streaming do grupo Disney, Star+, chega ao Brasil em 31 de agosto. A informação foi confirmada depois de ser divulgada no futuro site da plataforma, que também ganhou um perfil oficial no Twiiter.

A nova plataforma terá mais de 40 filmes e séries que não foram incluídos no catálogo da Disney+, apesar de agora fazerem parte do acervo do estúdio. São alguns deles: The walking dead, Grey´s Anatomy, S.W.A.T., American Horror Story, Mayans M.C., Pose, Outlander, entre outros.

Além disso, os assinantes também poderão conferir eventos esportivos ao vivo, como: CONMEBOL Libertadores, Premier League, LaLiga, NHL, MLB, além de jogos de rúgbi, tênis, golfe, ciclismo, boxe e MMA, entre outros esportes.

O Star+ poderá ser contratado separadamente ou como parte de um pacote combinado com o Disney+.