Filme ‘365 dias’ terá duas sequências produzidas pela Netflix

CB Correio Braziliense

(crédito: Next Film/Divulgação)

A Netflix confirmou, nesta sexta-feira (14/5), que o filme 365 dias ganhará duas sequências produzidas pela plataforma de streaming. No mesmo dia do anúncio, as filmagens das continuações, que serão gravadas simultaneamente, foram iniciadas. O protagonista Michele Morrone utilizou as redes sociais para comemorar a notícia. “Bem-vindo de volta Massimo.. Eu senti sua falta. Primeiro dia de gravação”, publicou o ator no Instagram.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial)





Além de Morrone, Anna-Maria Sieklucka, par romântico do ator no filme, retornará para a produção, ao lado de Magdalena Lamparska e dos diretores Barbara Biaows e Tomasz Mandes. O ator Simone Susinna é a nova adição do elenco.

Na trama, os personagens principais Laura Biel e Don Massimo se reúnem em meio de obstáculos na vida de ambos: Massimo passa por problemas pessoais e Laura encontra um novo homem. As continuações serão baseadas na trilogia de livros de Blanka Lipinska que deu origem à história. Como no primeiro filme, Blanka ajudará no desenvolvimento dos roteiros das sequências.

A produção original foi um grande sucesso em 2020, tornando-se um dos filmes mais buscados no Google pelos brasileiros no ano. O título também chegou a liderar a lista das produções mais assistidas da Netflix em 90 países.

As gravações do filme estão sendo realizadas na Polônia e continuarão na Itália. As estreias estão previstas para 2022.