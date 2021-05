Rita Lobo ironiza Bolsonaro e dá receita para "idiotas que ficam em casa"

CB Correio Braziliense

A chef e apresentadora de TV Rita Lobo é uma crítica frequente do presidente Jair Bolsonaro: já ensinou a fazer leite condensado caseiro e receitas com laranja. Desta vez, ela ironizou a afirmação de Bolsonaro de que quem ficou em casa por causa do isolamento social é "idiota".

No twitter, Rita se classificou como uma "idiota que até hoje que fica em casa" e anunciou que tinha uma receita especial "pro idiota, aí, que até hoje fica em casa". Antes de anunciar que a escolha era um bolo de banana, Rita ressaltou que a receita "não vai leite condenado nem tem calda rachadinha de chocolate", em referência a escândalos passados do governo Bolsonaro.

A idiota, aqui, que até hoje que fica em casa, tem uma receita deliciosa pro idiota, aí, que até hoje fica em casa!!! E, olha, não vai leite condenado nem tem calda rachadinha de chocolate. É um bolo de banana que nem nóis, bem saudável e consciente: https://t.co/uto7zI6Dc8 pic.twitter.com/LQav8ajNQO — Rita Lobo (@RitaLobo) May 17, 2021

Diante de alguns protestos de seguidores, que identificaram ligação entre a fruta base do bolo e o presidente da República, Rita voltou à rede social e, mais uma vez irônica, se desculpou com "os idiotas como eu, que ainda ficam em casa, se os ofendi sugerindo o bolo de bananinha" e apareceu com outra receita: o bolo de nada, à base de farinha de trigo.

Os seguidores, em sua maioria, aprovaram a receita e, mais ainda, a atitude de Rita Lobo. "Essas suas receitas são super pertinentes para adoçar esse momento cruel. Continue combinando boa gastronomia com bom senso e atitude", escreveu um. "Também sou da classe dos idiotas, que tal fazer um pastel de vento. É o que tem de monte na cabeça destes negacionistas", tuitou outro.

Mas houve quem não gostasse e sugerisse que Rita também ensinasse a fazer um sanduíche de mortadela, em alusão a petistas.