Disney anuncia início das gravações da sequência de ‘Encantada’

A Disney anunciou, nesta segunda-feira (17/5), que as filmagens da sequência de Encantada foram iniciadas. No Twitter, o estúdio publicou uma foto da protagonista Amy Adams ao lado do diretor Adam Shankman nos bastidores. “Bom dia! Amy Adams e Adam Shankman estão tomando conta dos estúdios da Disney por um tempo. Quis reunir alguns amigos para mostrar como a história do ‘para sempre’ se parece…”, escreveu a empresa.

