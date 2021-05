Justin Hartley, ator de 'This is us', se casa com Sofia Pernas

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Justin Hartley e Sofia Pernas deram mais um passo no relacionamento e oficializaram o casamento. O artista, conhecido por ser um dos protagonistas da série This is us, está divorciado há três meses, depois de ter um relacionamento de dois anos com Chrishell Stause.

O anúncio da novidade ocorreu durante o MTV Movie & TV Awards, quando o casal apareceu de alianças. Apesar de confirmarem a união, Justin e Sofia não informaram quando ela foi oficializada. Os dois já eram vistos juntos há cerca de um ano, mas assumiram o relacionamento publicamente apenas na véspera de ano-novo.

Este é o terceiro casamento de Justin. O primeiro foi com Lindsay Hartley, de 2002 a 2014, com quem ele tem uma filha de 16 anos, Isabella. O segundo, com Stause, durou entre 2017 a 2020.