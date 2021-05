Gil, do BBB21, encontra sósia no Twitter: candidato a vereador dos EUA

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Twitter)

Os fãs do ex-bbb Gilberto encontraram nas redes sociais um sósia americano do economista. Richie Floyd, candidato a vereador na cidade de São Petersburgo, na Flórida, entrou na brincadeira dos internautas e acabou mudando o nome nas redes sociais para Richie do Vigor, em referência ao nome como Gil ficou conhecido no Big Brother Brasil (BBB21).

Richie compartilhou a foto em que é comparado com Gilberto, em que os dois aparecem com corte de cabelo, barba e até camisa iguais: "Ok, então, o Twitter brasileiro decidiu que pareço um cara do Big Brother Brasil, e minhas menções explodiram".

Ok so Brazilian Twitter has decided I look like a guy from Brazilian Big Brother, and my mentions have just exploded https://t.co/YLUQEWQcHC — Richie do Vigor (@richiejfloyd) May 18, 2021

O americano usou até o bordão do sósia: "Tchaki tcha! Espero que esteja correto". Gil não perdeu tempo e mandou uma cantada: "Somos gêmeos. Você não pode só postar uma foto igual a mim, sem fazer 'uma cachorrada' antes". No entanto, um fã escreveu que ele era casado, desanimando o pernambucano.

I hope this is correct lol — Richie do Vigor (@richiejfloyd) May 18, 2021

Nos comentários, os fãs riram e concordaram com a semelhança dos dois. "Richie do Vigor você é tudo", "Está absolutamente correto, você é incrível!", "Vigorou" e "Ok, agora faça um vídeo dançando", foram algumas das postagens na publicação.