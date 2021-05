Neta da rainha Elizabeth II, princesa Beatrice anuncia primeira gravidez

VO Victória Olímpio

A princesa Beatrice, neta da rainha Elizabeth II, está grávida pela primeira vez. O anúncio foi feito pelo Palácio de Buckingham nesta quarta-feira (19/5). A princesa, de 32 anos, se casou no ano passado com o empresário Edoardo Mapelli Mozzi, de 38 anos.

"Sua Alteza Real Princesa Beatrice e o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi têm o prazer de anunciar que estão esperando um bebê no outono deste ano. A Rainha foi informada e ambas as famílias estão encantadas com a notícia", informou o comunicado.

Beatrice é filha do príncipe Andrew, segundo filho da rainha, e de Sarah Ferguson. Ela é a nona na linha de sucessão do trono britânico. A princesa, que leva uma vida um pouco mais afastada da realeza, é vice-presidente de parcerias e estratégia da Afiniti, uma empresa de software de inteligência artificial.

O bebê da princesa tem nascimento previsto para o final deste ano. Até o momento, a rainha Elizabeth II tem 10 bisnetos, mas a filha do príncipe Harry e Meghan Markle deve nascer até junho.