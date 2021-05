Casa de shows em Estocolmo é renomeada em homenagem a Avicii

CB Correio Braziliense

(crédito: Bjorn Larsson Rosvall - 30/5/15)

Uma das mais importantes casas de show da de Estocolmo e da Suécia, a Stockholm’s Ericsson Globe, anunciou nesta quarta-feira (19/5) a mudança de nome para Avicii Arena. A alteração é uma homenagem ao Dj sueco que morreu em 2018. A arena tem espaço para 15 mil pessoas.

Avicii, nome artístico de Tim Bergling, era um dos Djs mais aclamados de sua geração, com sucessos globais e participação em festivais e turnês no mundo inteiro. Ele foi encontrado morto no dia 20 de abril em um hotel em Omã. Após investigações, foi constatado que tratava-se de suicídio: o artista tinha problemas com alcoolismo e estava com depressão.

A parceria que gerou a mudança de nome do espaço para shows teve a participação de patrocinadores, mas também da Fundação Tim Bergling. Criada por Klas Bergling and Anki Lidén, pais do Dj, a organização visa auxiliar jovens e adultos na prevenção do suicídio e conscientizar sobre o cuidado com a saúde mental. Os eventos da fundação também serão realizados na arena.

“Foi um marco significativo para carreira do Tim quando ele tocou aqui há nove anos e ele estaria extremamente orgulhoso de que esse edifício icônico a partir de hoje vai levar o seu nome”, afirmou Klas Bergling no vídeo de anúncio da Avicii Arena. A gravação que revelou a alteração também contou com a cantora Ella Tiritiello e a Orquestra Filarmônica Real de Estocolmo fazendo uma versão para a música For a better day de Avicii.