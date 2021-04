Biografia de Avicii, escrita por autor sueco, será lançada em novembro

CB Correio Braziliense

Avicii estava afastado dos palcos devido a problemas de saúde - (crédito: Bjorn Larsson Rosvall - 30/5/15)

Neste mês, a morte do Dj e produtor musical sueco Avicii completa três anos. Tim Bergling, nome dado pelos pais, morreu em 20 de abril de 2018, aos 28 anos de idade. Para relembrar a trajetória do jovem músico de sucesso, o jornalista Mans Mosesson decidiu escrever uma biografia que deve ser lançada em novembro deste ano, tendo como base entrevistas com familiares, amigos e colaboradores de Avicii.

"O livro pinta um quadro honesto da vida de Tim e da jornada dele, sem se esconder as dificuldades, contra as quais ele lutava", afirma nota recebida pela Billboard. O livro será intitulado Tim: the official biography of Avicii (Tim: a biografia oficial de Avicii, em tradução livre), foi escrito com a autorização da família do artista. Os lucros serão destinados à Fundação Tim Bergling, que trabalha na prevenção do suicídio entre jovens e promove ações de cuidados com a saúde mental.

Dono de dois dos grandes hits que marcaram 2013, Wake me up e Hey brother, Avicii foi encontrado morto em Omã, país da península Arábica, no Oriente Médio. O pai dele confirmou, em 2020, que a causa da morte foi suicídio. No ano passado, nesta mesma época, foi realizado um concerto em tributo ao artista intitulado, Avicii tribute concert: In loving memory of Tim Bergling, disponível no perfil do artista no YouTube.

Confira as canções que marcaram a carreira do DJ

Wake me up

Hey brother