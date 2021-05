Pedro Scooby compartilha vídeo com a esposa nua nas redes sociais

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Instagram)

O surfista Pedro Scooby (ex-marido de Luana Piovani) publicou um vídeo no Instagram em que a esposa dele, a modelo Cíntia Dicker, aparece tomando banho. Os seguidores dele se dividiram ao comentar a postagem.

O vídeo começa com Pedro mostrando Cíntia tomando sol e com os dois juntos num cenário paradisíaco, na Indonésia. Depois de um corte, Pedro mostra a esposa durante o banho, nua e de costas. "Com você do meu lado é bem melhor", o surfista escreveu na legenda.

Alguns comentários no post mostraram que os seguidores de Pedro não aprovaram a atitude. Um deles critica o surfista porque "o cara colocou a esposa pelada" na rede social.

Por outro lado, um seguidor ressalta as formas da modelo, dizendo que a juventude dela é a cara da beleza. Houve ainda quem ponderasse: "Se ela autorizou, tá tranquilo. O corpo é dela e ela faz o que quiser. Só não pode postar sem autorização."

Postagens de esposas e namoradas nuas são uma constante para Pedro. Um internauta lembra que quando ele e Luana Piovani eram casados eram comum esse tipo de post e que a atriz não se importava, pois sabia que ele gosta.