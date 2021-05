Amazon faz negociação para adquirir o estúdio MGM

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/MGM)

A empresa multinacional de tecnologia norte-americana Amazon avalia fazer uma oferta de US$ 9 bilhões (R$ 47,3 bilhões) para adquirir o estúdio Metro-Goldwyn-Mayer, a MGM, responsável por franquias como 007, Rocky Balboa, RoboCop, entre outras, de acordo com a revista Variety. A Amazon se recusou a comentar e a MGM não respondeu a um pedido de comentário, mas o interesse da empresa pelo estúdio existiria há algum tempo.

O vice-presidente sênior da Amazon Studios e Prime Video, Mike Hopkins, realizou negociações diretas com Kevin Ulrich, presidente do conselho da MGM e importante acionista da empresa. A revista Variety, confirmou em dezembro do ano passado, que o estúdio estava procurando compradores, enquanto a Amazon tem mostrado interesse em aumentar o catálogo de filmes para investir no serviço de streaming da empresa e competir com as grandes marcas do mercado.

Por conta da pandemia de covid-19, a MGM foi fortemente atingida, assim como os outros estúdios cinematográficos. Com as salas de cinema vazias durante a maior parte do ano passado nos Estados Unidos e na Europa, a MGM adiou quatro vezes o filme No time to die, o mais recente longa da saga de James Bond. O estúdio chegou a conversar com a Apple e a Netflix para exibir o novo filme em streaming, mas a MGM afirmou estar comprometida com o lançamento nos cinemas, que está previsto para o dia 30 de setembro no Reino Unido e para o dia 8 de outubro nos Estados Unidos.

Além dos filmes de James Bond, a biblioteca de produções da MGM inclui longas como Rocky, Silêncio dos inocentes, Robocop, O mágico de Oz, entre outros clássicos. O site de notícias tecnológicas The Information e a Variety foram os primeiros a noticiar as negociações entre a Amazon e a MGM.