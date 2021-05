DL Douglas Lima/Estado de Minas

A modelo fitness Bianca Dominguez afirma que MC Kevin, morto no domingo (16/5), pulou da sacada do quarto 502 do hotel Riale Brisa Barra em que ambos estavam após um dos amigos dele entrar no quarto dizendo: "Estão vindo aí"'.

Em depoimento nesta segunda-feira (17/5) ao delegado Henrique Damasceno, titular da 16º DP da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, a modelo, que é acompanhante de luxo e usava o codinome de Andreza Albuquerque em alguns sites de prostituição, revelou como conheceu o funkeiro. A modelo ouvida pela polícia é a mesma que teria discutido com a viúva do cantor na delegacia.

De acordo com as informações do site F5, a modelo estava sozinha tomando sol na praia da Barra na altura do Posto 7, quando o cantor e mais cinco amigos chegaram ao mesmo quiosque em que ela se encontrava na Zona Oeste da capital fluminense. Bianca afirma que MC Kevin e os colegas consumiram bebidas alcoólicas e fumaram maconha.

Ela revelou que não conhecia o artista pessoalmente, somente pelas redes sociais. A modelo contou que ao passar por ele, Kevin teria dito: “Não vai dizer um oi? Só porque sou casado?". Ela apenas sorriu.

Entretanto, logo após, o amigo do funkeiro, Victor Elias Fontenelle, mais conhecido como MC VK, se aproximou dela e teria puxado assunto.

Por volta das 17h, quando o quiosque da praia estava sendo fechado, MC VK a chamou para se juntar ao grupo de amigos e ele contou para ela que MC Kevin queria ficar com ela, mas em sigilo, porque era casado. Cerca de duas semanas atrás, o artista tinha se casado com a advogada criminalista Deolane Bezerra em Tulum, no México. Inclusive, a família do cantor está procurando a aliança desaparecida após a morte de Kevin. O anel é avaliado em R$ 25 mil.

Bianca confessa que o funkeiro disse que ela seria recompensada com um "presentinho". A modelo se dirigiu ao quarto do hotel, no local ela tomou um banho e ao sair, eles começaram a se beijar. MC Kevin teria oferecido R$ 1.000 para ela, entretanto, como o amigo do funkeiro, VK, ainda estava no dormitório, ela se negou e persistiu para receber a quantia de R$ 2.000 para ficar com os dois.

Com acordo fechado, eles iniciaram o ato, no entanto não ocorreu penetração porque não havia preservativos à disposição. Ela conta que um amigo, identificado como Jhonatas, chegou ao quarto com uma camisinha em mãos.

O artista pediu para Jhonatas deixar o dormitório, mas ele se dirigiu ao banheiro para tomar banho. Bianca e VK começaram a transar usando a única camisinha disponível. Enquanto isso, ela fazia sexo oral em Kevin.

De banho tomado o rapaz saiu do banheiro, e o funkeiro insistiu para que Jhonatas deixasse o local. "Sai fora, se não vai me arrastar porque vão ver muita gente aqui no quarto", afirmou o cantor. O amigo do funkeiro pediu para ficar no quarto, o que teria deixado MC Kevin irritado.

O artista ainda reclamou que ele estava pagando e não estava satisfeito pois o único preservativo disponível tinha sido usado pelo MC VK, e, logo após o orgasmo do MC, Jhonatas entrou em cena novamente e, neste momento, disparou: "Estão vindo aí, vai moiá".

VK se dirigiu para Kevin e soltou: "Sair fora" pois ia "moiá". Neste momento, o artista se dirigiu até a varanda. A modelo conta que ele ainda chegou a chamar por ela: "Vem cá, bebê, quero ficar com você". Bianca saiu da cama e foi até ele, a modelo encontrou MC Kevin encostado parapeito do prédio.

Ela diz que não se recorda exatamente do que aconteceu porque a sua atenção estava voltada para dentro do quarto e, quando ela voltou a olhar para o funkeiro, ele já estava passando a segunda perna sobre o parapeito da varanda.

Bianca declara que, neste momento, ninguém do dormitório disse algo sobre a ação do cantor e que já do lado de fora da sacada, Kevin teria descido o corpo e se pendurado pelo lado de fora. Ela conta que pelo o que conseguiu perceber, ele tentou tomar um impulso para supostamente alcançar o anda de baixo do prédio, mas caiu. A modelo relata que foi tudo muito rápido, aconteceu em poucos segundos e que ela ficou sem ação na hora.

A polícia carioca continua investigando o caso. Celulares foram apreendidos para obter mais informações e também foi pedido um exame toxicológico do corpo de MC Kevin.