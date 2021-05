Testemunha diz que MC Kevin caiu tentando pular da varanda para outro andar

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A modelo Bianca Domingues e Victor Elias Fontenelle, cantor mais conhecido como MC VK, prestaram depoimento na 16ª Delegacia de Polícia após o cantor MC Kevin morrer em acidente no Rio de Janeiro no último domingo (16/5). De acordo com jornal O Globo, os dois estavam presentes no quarto e deram mais detalhes sobre o ocorrido.

Ao delegado, eles afirmaram que o Kevin estava com Vitor passeando quando conheceram Bianca na tarde de domingo. Os três seguiram para o quarto e a modelo teve relações sexuais com o artista, mas após algum tempo eles seguiram para a varanda e preocupado que a esposa, Deolane Bezerra, chegasse, Kevin teria pulado para o apartamento de baixo.

MC Kevin caiu de uma altura de cerca de 18 metros, em um espaço próximo à piscina. Bianca afirmou nos stories do Instagram que a morte do cantor havia sido apenas um acidente: "Não estou acreditando nisso. Foi apenas um acidente".

De acordo com o jornalista Hugo Gloss, no inquérito instaurado foram ouvidas pelo menos oito pessoas, incluindo amigos e funcionários da equipe de produção do artista. Algumas pessoas citaram que ele havia feito uso de álcool e drogas no fim de semana.

MC VK esclarece sobre áudios

Após áudios vazados supostamente acusando MC VK do acidente, o funkeiro disse que tudo havia sido mal esclarecido: "A verdade é uma só. Estou de luto por uma pessoa especial, estou de luto pelo meu amigo, estou de luto pelo meu alicerce. Pior que as 'mentiras' que estão sendo divulgadas é essa perda inexplicável".

"Não acreditem na televisão, não acreditem em nenhuma opinião, a não ser a da justiça e de quem estava próximo. Estão me caluniando do começo ao fim. Eu tenho o compromisso e o dever de explicar 'detalhadamente' o ocorrido, só peço o discernimento e respeito pelo Kevin. Deus sabe da verdade e vocês vão saber também", continuou na legenda da publicação.

MC VK falou sobre a confusão feita sobre o que ele realmente fala no áudio: "No áudio que está sendo divulgado, eu digo: 'Não foi normal! Não foi normal' e deduziram 'não for por mal'. Revejam, ouçam com atenção! Não por mim, mas por ele, que merece descansar com a 'verdade' em paz. Luto meu grande amigo", finalizou o artista.