Record vai avaliar imagens de possível agressão a Deborah no Power couple

Adriane Galisteu garantiu que imagens serão avaliadas e medidas necessárias, tomadas - (crédito: TV Record/ Reprodução)

A formação da DR da semana no reality show Power couple Brasil desta quarta-feira (19/5) teve uma pimenta a mais: a atriz Deborah Albuquerque acusou a cantora Márcia Fillipe de agressão. A apresentadora Adriane Galisteu tentou acalmar os ânimos dizendo que as imagens serão analisadas pela direção do programa.

A confusão começou na formação da DR desta semana, ao vivo. Deborah e o médico Bruno Salomão eram o casal power da semana e foram surpreendidos ao saber que poderiam salvar um dos quatro casais da berlinda. "Fala você porque eu não posso falar nada. Eu tenho que me apagar, eu não posso fazer nada, eu não posso vestir roupa, não posso falar, não posso respirar", disse Deborah ao marido.

Márcia interrompeu Deborah a chamando de "hipócrita".

"Você precisa de palco, você precisa de uma vítima para aparecer, você me agrediu agora aqui, você me deu uma unhada", respondeu Deborah.

Márcia não se deu por vencida e disse que Deborah não sabe o que é agressão "porque se eu fosse te agredir, tu não estava falando agora, não, minha amiga".

A apresentadora Adriane Galisteu se meteu na briga, tentando acalmar os ânimos. "Vocês mesmo falam que o Brasil vê tudo. A nossa equipe está de olho em tudo. Eles vão avaliar as imagens. Fiquem tranquilos, vamos fazer tudo o que precisa ser feito seguindo as regras do jogo", disse ela.

Depois da decisão de Deborah e Bruno, a DR da semana será disputada por Márcia Fellipe e Rod Bala; Bibi Paolillo e Pimpolho; e Fernanda Medrado e DJ Claytão. A decisão de quem sai da competição é do público.