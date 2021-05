Duran Duran lança clipe produzido por inteligência artificial

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Com mais de 40 anos de carreira e internacionalmente conhecida, a banda Duran Duran vai lançar seu 15º álbum de estúdio, intitulado Future past. O grupo liberou Invisible, primeiro single do disco, que tem estreia prevista para 22 de outubro. O clipe foi feito por Huxley, um artista criado a partir da inteligência artificial. A faixa será apresentada pela primeira vez no Billboard Music Awards 2021, no domingo (23/5). O álbum Future past está na fase de pré-vendas.

Para criar o clipe, Huxley usou de base a letra da música, fotos, vídeos e informações fornecidas pelo grupo. O resultado é uma análise complexa do robô sobre a canção, sendo capaz de transmitir sentimentos e mensagens subjetivas. Não houve nenhuma edição humana no clipe, tudo foi feito por Huxley. Essa é a primeira vez que esse tipo de colaboração ocorre no meio musical. O robô foi criado pela Nested Minds Solutions com base no trabalho do neurocientista Karl Friston.



A produção do videoclipe fica por conta de Erol Alkan e tem participação especial de Graham Coxon na guitarra. A capa do single foi feita pelo artista visual japonês Daisuke Yokota. As músicas foram produzidas por Giorgio Moroder e Mark Ronson. Completam a equipe Lykke Li no vocal e Mike Garson nos instrumentos.