Taís Araújo é vacinada contra a covid-19 no Rio de Janeiro

A atriz Taís Araújo recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. A artista tem 42 anos e faz parte do grupo das comorbidades, ela afirmou que tem asma grave. O momento da vacinação foi compartilhado pelas redes sociais de Taís.

Na postagem, a artista falou sobre a importância da vacinação e dos cuidados com a covid-19. “É fundamental que toda população seja vacinada e confira o calendário de sua cidade. Precisamos nos proteger e proteger as outras pessoas, portanto mesmo vacinados vamos manter os cuidados: usar sempre a máscara e higienizar as mãos com álcool 70% e lavar as mãos com sabão. Cuidem-se”, escreveu a atriz.

Ela também aproveitou o momento para valorizar a importância do Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS. “Muito obrigada ao SUS e a todos os profissionais de saúde e profissionais que estão dentro dos hospitais a frente dessa batalha contra o covid-19”, postou. O SUS é o responsável pela vacinação dos brasileiros e por todo atendimento médico gratuito do país.

Taís Araújo já testou positivo para covid-19. Ela, o marido, Lázaro Ramos e os filhos tiveram a doença, mas sem sintomas graves.