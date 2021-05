CB Correio Braziliense

Cantor Marilyn Manson é acusado de abuso pela ex-assistente Ashley Walters - (crédito: AFP / SUZANNE CORDEIRO)

Ashley Walters, ex-assistente do cantor Marilyn Manson, abriu um processo devido a uma série de abusos cometidos pelo artista. Entre as acusações estão os crimes de agressão sexual, assédio sexual e inflição intencional de sofrimento emocional. Walters também alega que o cantor teria tentado invadir o Facebook dela após demissão. As informações são da Page Six.

De acordo com o processo, Manson a abordou pelas redes sociais em 2010, elogiando seu trabalho de fotógrafa na época. Quando contratada, o cantor passou a convidá-la para ir à casa dele, onde os abusos começaram a acontecer. Walters relata o comportamento violento de Manson, pois ele costumava quebrar objetos, móveis, eletrônicos e a forçava a arrumar tudo.

A ex-assistente é mais uma das vítimas de Manson, que, além de ser acusado por várias outras mulheres, também foi acionado judicialmente pela atriz Esmé Bianco (Game of thrones), em abril deste ano. Segundo Bianco, o ex-agente do cantor, Tony Ciulla, estaria envolvido nos crimes. Walters também acusa Manson de oferecê-la sexualmente aos amigos.

Ao Page Six, a equipe do cantor negou todas as denúncias dos abusos.