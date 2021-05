Fotógrafos fazem leilão de obras para doar cestas básicas

Foto de Márcio Borsoi estará no leilão - (crédito: Divulgação)

Nove fotógrafos de Brasília vão se juntar para fazer um leilão solidário com intuito de arrecadar dinheiro para doar cestas básicas para quem precisa. A iniciativa é do fotógrafo José Roberto Bassul, que se inspirou em um projeto similar, feito pelo fotógrafo Cássio Vasconcelos, em São Paulo. A ideia é simples: cada artista doa uma fotografia que será leiloada pelo Instagram. Quem der o lance mais alto, ganha a foto. Todo o dinheiro arrecadado vai para uma instituição Rede Solidária, que usará o valor para comprar e distribuir cestas básicas.

“Existe um incômodo muito grande por parte dos fotógrafos com a dimensão da fome e da tragédia que estamos vivendo. Assim, cada um doou o melhor de seu trabalho, para que as pessoas possam se inspirar e dar bons lances”, explica a fotógrafa Zuleika de Souza, doadora de uma das obras que serão leiloadas.

O leilão começa nesta sexta (21/5), a partir das 18hs. Cada fotógrafo fará uma publicação em seu perfil com a foto da obra que será leiloada. Para participar, basta fazer um lance na publicação , sendo que existe um valor mínimo, de R$ 300,00, equivalente a quatro cestas básicas. Zuleika explica que caso a pessoa não queira se expor ou não tenha o valor mínimo para dar um lance, ela pode doar qualquer valor diretamente na conta da instituição Rede Solidária, responsável por esta iniciativa. O leilão termina domingo (23/5), às 23h.

Zuleika conta que não é a primeira vez que participa de um projeto dessa natureza. “Em abril fizemos outro leilão, através da instituição Ruas, com três fotógrafos. Em 48 horas conseguimos arrecadar mais de R$ 3.000,00. É uma ação rápida para angariar recursos, pois quem tem fome tem pressa”.

Para aumentar a arrecadação, dessa vez o leilão conta com nove fotógrafos, Bete Coutinho, Claudio Versiani, Dalton Camargos, Joana França, José Roberto Bassul, Marcio Borsoi, Nick Elmoor, Usha Velasco e Zuleika de Souza. Os vencedores serão contactados pelos respectivos fotógrafos que darão as informações sobre a conta bancária para fazer o depósito.

Zuilka lembra que, mesmo após o fim do leilão, a instituição Rede Solidária vai continuar com a conta aberta para doações. “Além de dar visibilidade para a instituição, nós queremos estimular as doações, que diminuíram nos últimos meses”, explica a artista.

Serviço - Leilão Fotográfico Solidário

De 21 de maio, a partir das 18h, até 23 de maio, às 23h, pelo Instagram dos fotógrafos:

@betecoutinho

@claudio_versiani

@dalton_camargos

@joanafranca

@jrbassul

@marcioborsoi

@nickelmoor

@ushavelasco

@zuleikas

Regras:

* Lance mínimo de R$ 300, 00 - equivalente a quatro cestas básicas

* Só serão válidos os lances feitos nos comentários dos perfis dos artistas no Instagram

* O vencedor será contactado pelo fotógrafo através de mensagem direta para confirmar a oferta e receber a indicação da conta da Rede de Solidariedade do DF para fazer o depósito

*A entrega da obra será realizada após o depósito do valor do lance

* Se o lance vencedor for de fora de Brasília, a taxa referente aos serviços dos Correios será combinada à parte

