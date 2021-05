Multishow exibe live de Israel & Rodolffo... e Caio!

CB Correio Braziliense

Amizade entre Rodolffo e Caio continua após o BBB - (crédito: Reprodução/Tv Globo)

O Multishow vai reunir na noite desta sexta-feira (21/5) a dupla sertaneja Israel & Rodolffo e o ex-BBB Caio, que fez amizade com Rodolffo no reality show. O show vai ao ar a partir das 19h30.

O show, intitulado Live Batom de cereja, reunirá sucessos dos 26 anos de carreira da dupla. "Caio entrou pra família, né? Costumo dizer que formamos um trio de breganejo" diz Israel, em entrevista ao jornal Extra.

Mas será que Caio soltará a voz ao lado do ídolo e amigo? O ex-BBB não descarta a possibilidade e diz que "seria mais um sonho gigantesco se realizando". Certo mesmo são as divertidas brigas dos dois. "Que eu vou fazer comentários entre as músicas é certeza. E que o Rodolffo vai falar que eu estou errado é mais certeza ainda. Ele não bandeia, não", diverte-se Caio.

Enquanto a dupla canta, Caio ficará atrás do fogão, preparando o jantar. "Para quem não sabe, Caio é um excelente cozinheiro", garante Israel.