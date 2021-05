Ex-BBB Caio Afiune posta foto e homenageia Rodolffo com bermuda

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A amizade entre Caio Afiune e Rodolffo dentro do Big Brother Brasil (BBB21) foi uma das mais comentadas e os dois não mudaram nada aqui fora da casa. Caio prestou uma homenagem ao sertanejo e apareceu em foto usando uma bermuda com referências à música Batom de cereja, lançada pelo amigo.

No Instagram, Caio compartilhou uma foto com a peça de roupa azul, com desenhos de batons e cerejas. "Fim de semana incrível na casa do Bastião", escreveu Caio na legenda da publicação. O amigo do reality o elogiou e também compartilhou na própria rede social algumas outras fotos da nova coleção de roupas inspirada na música.

Os fãs e seguidores dois dois não perderam a oportunidade de comentar a amizade dos ex-brothers. "Só namoro se for assim", "Ele é muito apaixonado pelo Rodolffo, eu amo essa amizade" e "Queria uma amizade fiel igual a dos Bastião" foram alguns dos comentários recebidos.

eu só namoro se for assim pic.twitter.com/pRbmFGzqkT — Matheus Rocha (@matheus) May 9, 2021