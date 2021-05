'Girl from Rio' de Anitta ganha remix com o rapper DaBaby

CB Correio Braziliense

Clipe de Anitta para 'Girl from Rio' - (crédito: Divulgação)

Último lançamento de Anitta, Girl from Rio ganhou nesta sexta-feira (21/5) uma nova versão. A artista carioca convidou o rapper norte-americano DaBaby para fazer um remix da canção e um rap foi adicionado ao terço inicial da música.

A parceria com o rapper segue o sucesso que a música vem fazendo em terras estrangeiras. Anitta á tocou em dois dos maiores programas dos Estados Unidos, Today Show, da NBC, e Jimmy Kimmel LIVE!, da ABC. Também participou do primeiro especial televisionado do Grammy Latino e venceu o prêmio de artista feminina favorita no Latin American Music Awards.

A música continua na essência principal que mistura pop e trap, com um sample de Garota de Ipanema de Tom Jobim. No entanto ganha um rápido e impactante rap de Dababy que menciona as garotas do Rio e encerra com a frase “Estou apaixonado por uma garota e ela é do Rio”. Nas redes sociais, Anitta respondeu com uma foto ao lado do rapper e a leganda: “Me apaixonei por um garoto de Charlotte”. O músico é natural da cidade que fica na Carolina do Norte, nos EUA.

DaBaby é um fenômeno da música norte-americana. Com curta carreira, iniciada em 2016, o rapper já tem mais de 54 milhões de ouvintes mensais no Spotify. ROCKSTAR, faixa lançada em 2020 foi um dos maiores sucessos do ano, tendo passado de 1 bilhão de reproduções na mesma plataforma e concorrido ao Grammy de Gravação do ano e Melhor canção rap.

Recentemente o músico também participou de um remix de outra artista pop, DaBaby se juntou a Dua Lipa para adicionar um rap a Levitating, e a versão alcançou mais 218 milhões de visualizações no YouTube e ultrapassou a marca de 500 milhões de plays no Spotify. A música fez tanto sucesso, que foi escolhida como canção oficial da volta da NBA, com um comercial regido pelo rapper.