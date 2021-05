Hiran lança EP visual com parceria de Margareth Menezes e Linn da Quebrada

CB Correio Braziliense

(crédito: História/divulgação)

Revelação de 2020 com o disco Galinheiro, o rapper baiano Hiran lançou, nesta sexta-feira (21/5), dois singles que formam EP visual História, também disponível ao público nas plataformas digitais e no YouTube. Pautado pela reconexão com a terra natal e com a ancestralidade, o artista apresenta Na água de Oxum, com participação de Margareth Menezes e Linn da Quebrada, e Bang e batidão, com o rapper Wendel, conterrâneo de Alagoinhas (BA). Confira:

Os conceitos e sonoridades do novo trabalho são resultado de um importante processo pessoal de reconexão com as raízes e busca por respostas apoiada na cultura e espiritualidade ancestral. Para isso, o rapper retornou à cidade onde cresceu, Alagoinhas, na Bahia, e que “lhe formou para o mundo real em conjunto com a mãe e os amigos de infância”.

O EP visual, intitulado História, foi pensado com os amigos Hisan Silva e Pedro Batalha. Nele, as duas músicas se conectam para narrar a trajetória do artista. “Eu estava morando no Rio, voltei para a Bahia, me desapeguei de todos os luxos e ideias que eu estava vivendo e daquilo que me foi me passado sobre o que é o sucesso e ser bem sucedido. E assim, em casa, produzi um trabalho do meu coração, sem ansiedade e pressa. Aqui estive com minha mãe, meus cachorros, meu terreiro, meus amigos de infância e esse foi o meu principal gás. Eu tive essa necessidade de voltar para casa para entender e revisitar minha origem, e assim achar conforto para seguir”, explicou Hiran, por meio do material de divulgação.

Ele completou, explicando que também houve uma necessidade de retorno à espiritualidade.“Eu decidi voltar também com a minha ancestralidade e assim iniciei no candomblé. Sou filho de Oxum e ela tem me salvado todos os dias. Me afastei do mundo louco e corrido que a música me inseriu e aqui reencontrei as coisas que são de verdade pra mim”, contou.

Além dessas pautas, a força feminina entra como destaque do novo trabalho, que homenageia especialmente o poder da mulher preta representada pela mãe de Hiran, Delba Fernandes, e pelas artistas convidada, Margareth Menezes e Linn da Quebrada.

Os singles foram lançados pela Altafonte Brasil. Já o EP foi realizado em parceria com Matheus Gonçalves. Hiran esteve à frente de toda produção do filme, incluindo participação no roteiro e casting das gravações. Todos que participaram, de atores à produção, foram escolhidos pelo artista, que ao final contou com uma equipe formada por 95% de pessoas da cidade de Alagoinhas. Alguns deles, amigos de infância do rapper. O filme foi feito sob os olhares dos parceiros Lucas Bellaguarda e Bernado Bastos.