Bruna Marquezine posa de topless para revista e fala sobre Enzo Celulari

Bruna Marquezine faz terapia para aceitar leveza do relacionamento com Enzo Celulari - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Bruna Marquezine é a estrela de um ensaio ousado na revista Elle Brasil deste mês. A fotógrafa responsável pelos cliques, Nicole Heiniger, compartilhou uma das fotos no Instagram, em que a atriz aparece de topless e envolta num tecido transparente. O resultado agradou.

Sem nenhuma legenda, Nicole apenas marcou Bruna na descrição. Mas o registro foi o suficiente para que a caixa de comentários ficasse repleta de famosos, como o cabeleireiro krisna Carvalho e as atrizes Isis Valverde e Carol Castro, que torceu para que o Instagram não retire a foto do ar. A apresentadora Sabrina Sato elogiou Bruna: "tão linda".

Na entrevista ilustrada pelo ensaio assinado por Nicole, Bruna Marquezine fala, entre outras coisas, sobre o namoro com Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari.

"Desde o início, foi muito leve, me fez muito bem. É um lugar onde eu me sinto muito segura", afirma a atriz, que confessa que, por estar solteira há 4 anos, precisou de "muitas sessões de terapia pra me acostumar com a paz de ter um relacionamento tranquilo."