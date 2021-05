Gloria Maria toma segunda dose e brinca sobre idade: ninguém descobriu

CB Correio Braziliense

Gloria Maria está há dois anos afastada dos estúdios de televisão - (crédito: Instagram @gloriamariareal/ Reprodução)

A jornalista Gloria Maria esbanjou emoção e bom humor ao publicar no Instagram que foi vacinada com a segunda dose da vacina contra a covid-19 e que o "prazo de imunização está cumprido". Ela disse que detesta "textão", mas que era um dia "especialíssimo" e que, portanto, ela escreveria mais do que o habitual.

Um dos mistérios que ronda Gloria é a idade dela. Pois ela aproveitou a vacinação para brincar com isso. "Esperei para postar para ver se alguém tinha conseguido me fotografar vacinando! Até ofereci um prêmio, lembra? Rsrsrsrs. Já que ninguém conseguiu o prêmio é meu!", escreveu a jornalista na legenda das fotos.

Um dos motivos de comemoração de Gloria é que, agora, ela poderá voltar aos estúdios do Globo Repórter, "onde não entro há quase dois anos! O tratamento ainda continua por um tempinho mas só de manutenção", completa.

Colega de emissora de Gloria, Leilane Neubarth também estava afastada dos estúdios da Globo News e foi imunizada com a segunda dose. "Boa, garota! Louca pra te encontrar nos corredores e no camarim", escreveu ela nos comentários da postagem de Gloria. Leilane deve voltar ao ar em junho, com a estreia do Conexão Globo News, novo noticiário do canal.