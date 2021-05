CB Correio Braziliense

Cena do filme 'Bullitt', protagonizado por Steve McQueen.. - (crédito: Warner Bros./Divulgação)

O Centro Cultural Banco do Brasil retoma a mostra Steve McQueen — The king of cool (O rei dos descolados, em tradução ao português) em formato presencial, entre os dias 25 de maio e 4 de julho. Em comemoração ao aniversário de 91 anos do astro do cinema, serão exibidos, em formato digital, 29 filmes da filmografia do ator.

Entre as produções que serão exibidas, encontram-se Crown, O magnífico, filme em que Steve McQueen ficou conhecido como o ladrão de luxo Thomas Crown, e Bullitt, longa-metragem em que o ator viveu o policial Frank Bullitt.

Já os filmes A bolha assassina e Fugindo do inferno contarão com sessões únicas com audiodescrição, legendagem descritiva e interpretação em libras. Além de obras protagonizadas por Steve McQueen, também estarão presentes na programação da mostra três documentários sobre a vida e carreira do artista.



Mesmo passados mais de 40 anos da morte de McQueen, o ator ainda é lembrado pelos personagens icônicos que deu vida nos cinemas e pelo estilo de atuação único. O artista ficou marcado pelos papéis de anti-heróis que realizou no cinema, no qual se tornando uma espécie de símbolo da contracultura nos Estados Unidos, em oposição aos mocinhos tradicionais cinematográficos.

A primeira parte da mostra foi produzida em formato on-line, com exibição de filmes, oficinas, palestras, debates e lives, em março de 2021, devido à pandemia da covid-19.

Mostra Steve McQueen – The king of cool

Mostra cinematográfica de 29 filmes da carreira do ator Steve McQueen CCBB DF. 25 de maio a 4 de julho. Entrada franca.