Sucesso da Netflix, 'La casa de papel' terminará na quinta temporada, que contará com dois volumes - (crédito: Internet)

A Netflix divulgou, nesta segunda-feira (24/5), o anúncio da data de lançamento da última temporada da série La casa de papel. A quinta parte vai acompanhar os desdobramentos do segundo roubo realizado pelo grupo e terá dois blocos, cada um com cinco episódios. O primeiro será lançado em 3 de setembro e o segundo estreia em 3 de dezembro. O teaser também foi revelado. Confira:

Eles perderam uma batalha, mas será que vencem a guerra? Brabo, né? Então vamos de datas.

Parte 5 #LCDP5

Vol.1 - 03/09

Vol.2 - 03/12 pic.twitter.com/dLdjDvsyZt — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 24, 2021

"Quando começamos a escrever a parte 5, no meio da pandemia, sentimos que precisávamos mudar o formato tradicional de uma temporada com dez episódios. Por isso, usamos todas as ferramentas que tínhamos à nossa disposição para criar a sensação de um final de temporada logo no volume 1. Já no volume 2, tentamos focar no estado emocional dos personagens. É uma viagem através dos sentimentos deles, o que nos conecta com a despedida", conta o criador da série, Álex Pina.

No Instagram, a Netflix anunciou que as gravações da série foram finalizadas este mês. Na legenda da foto, a plataforma escreveu: "Membros da resistência: uni-vos. Acabaram as gravações, em breve eu te mostro como termina essa história"







Sinopse

Já faz mais de 100 horas que a missão no Banco de Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas não há motivos para comemorar — muito pelo contrário: o momento é de tensão e luto. O Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez em sua vida, ele não tem um plano de fuga. E quando parecia que a situação não tinha como piorar, aparece um inimigo muito mais poderoso do que qualquer outro que já enfrentaram: o exército. O maior roubo da história está chegando ao fim — e aquilo que começou como um assalto está prestes a se transformar em guerra.

A primeira parte da quinta temporada da série La casa de papel estreia em 3 de setembro na Netflix.