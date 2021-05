Netflix finaliza gravações da última temporada de "La casa de papel"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Netflix)

Os fãs de La casa de papel podem preparar o coração: a Netflix anunciou nesta sexta-feira (14/5) o término das gravações da última temporada da série. Alerta de spoiler! Ainda sem previsão de estreia, a quinta parte vai acompanhar o grupo de criminosos executando o segundo assalto.

Nas redes sociais, a plataforma de streaming compartilhou foto do elenco reunido. "Membros da resistência: uni-vos. Acabaram as gravações, em breve eu te mostro como termina essa história", escreveu a Netflix na legenda da publicação.

As primeiras temporadas de La Casa de Papel contam a história de um grupo de desconhecidos que foram reunidos pelo Professor (Álvaro Morte) para roubar a Casa da Moeda da Espanha. Apesar de conseguirem escapar após o crime, eles precisam cometer mais um assalto para salvar um dos integrantes que acabou sendo preso.

A terceira temporada da série mostra os ladrões planejando o roubo do Banco Central da Espanha. Já na quarta temporada, o grupo precisa lidar com um caos muito maior do que a primeira vez. A quinta e última parte vai ser o desfecho do crime, além da trama dos assaltantes.