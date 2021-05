Billboard Music Awards 2021: Confira os vencedores da noite

CB Correio Braziliense

Ao todo , o The Weeknd teve 16 indicações - (crédito: Twitter @BBMAs/Reprodução)

O Billboard Music Awards (BBMAs), organizado pela revista Billboard para homenagear artistas da indústria musical, ocorreu neste domingo (23/5) em Los Angeles (Estados Unidos) e contou com a presença de um público equipado com máscaras contra a covid-19. A noite teve várias apresentações ao vivo de artistas da música, além da entrega dos prêmios.

O principal vencedor do Billboard Music Awards 2021 foi o cantor The Weeknd, com dez estatuetas e 16 indicações. O artista garantiu o importante prêmio de Top Artist e outros relacionados ao hit Blinding lights e ao álbum After hours.

Outro destaque foi o rapper nova-iorquino Pop Smoke, que morreu em 2020, ao vencer cinco prêmios. Bad Bunny, cantor de reggaeton, veio em seguida com quatro prêmios relacionados à música latina, incluindo Top Latin Artist. Artistas como Lady Gaga, Taylor Swift, DaBaby, Machine Gun Kelly e Kanye West também foram prestigiados, com dois prêmios cada.

Sobre as performances durante a noite, a cantora Alicia Keys se destacou ao apresentar as músicas Piano & I, A woman’s worth, Fallin e a regravação da canção How come you don’t call me, de Prince. Além disso, as cantoras Doja Cat e SZA apresentaram a música Kiss me more pela primeira vez ao vivo, os Jonas Brothers performaram alguns sucessos da carreira e The Weeknd fez uma apresentação da canção Save your tears. A banda de k-pop BTS também realizou uma performance do recém-lançado Butter, e garantiu quatro prêmios.

A artista P!nk foi elogiada pela apresentação, que contou com uma série de faixas mescladas e com o momento em que ela convidou a filha, Willow Sage Hart, para a performance de números de acrobacias no palco. A artista recebeu o prêmio Billboard Icon Award logo após a apresentação.

goosebumps witnessing this mother-daughter collab!



how great was Willow Sage Hart on the #BBMAs stage?! pic.twitter.com/FNqen5k39a — Billboard Music Awards (@BBMAs) May 24, 2021

O rapper canadense Drake também foi homenageado ao receber a homenagem de Artist of the Decade. O artista, que recebeu 27 prêmios do BBMAs ao longo dos anos, realizou um discurso com o filho ao lado. “Eu não escrevi um discurso sobre como consegui ter sucesso porque nem mesmo eu sei. O que eu sei é que passei um tempo incontável tentando analisar o que eu fiz de errado, mas hoje eu tenho certeza de que fiz algo certo. Quero dedicar esse prêmio a todos os meus amigos, colaboradores e à minha família linda”, disse Drake.

Confira todos os premiados do Billboard Music Awards 2021:

Top Artist

The Weeknd

Top New Artist

Pop Smoke

Top Male Artist

The Weeknd

Top Female Artist

Taylor Swift

Top Duo/Group

BTS

Top Billboard 200 Artist

Taylor Swift

Top Hot 100 Artist

The Weeknd

Top Streaming Songs Artist

Drake

Top Song Sales Artist

BTS

Top Radio Songs Artist

The Weeknd

Top Social Artist

BTS

Top R&B Artist

The Weeknd

Top R&B Male Artist

The Weeknd

Top R&B Female Artist

Doja Cat

Top Rap Artist

Pop Smoke

Top Rap Male Artist

Pop Smoke

Top Rap Female Artist

Megan Thee Stallion

Top Country Artist

Morgan Wallen

Top Country Male Artist

Morgan Wallen

Top Country Female Artist

Gabby Barrett

Top Country Duo/Group

Florida Georgia Line

Top Rock Artist

Machine Gun Kelly

Top Latin Artist

Bad Bunny

Top Latin Male Artist

Bad Bunny

Top Latin Female Artist

Karol G

Top Latin Duo/Group

Eslabón Armado

Top Dance/Electronic Artist

Lady Gaga

Top Christian Artist

Elevation Worship

Top Gospel Artist

Kanye West

Top Billboard 200 Album

Shoot for the stars, aim for the moon, de Pop Smoke

Top R&B Album

After hours, de The Weeknd

Top Rap Album

Shoot for the stars, aim for the moon, de Pop Smoke

Top Country Album

Dangerous: The double album, de Morgan Wallen

Top Rock Album

Tickets to my downfall, de Machine Gun Kelly

Top Latin Album

YHLQMDLG, de Bad Bunny

Top Dance/Electronic Album

Chromatica, de Lady Gaga

Top Christian Album

My gift, de Carrie Underwood

Top Gospel Album

Maverick City Vol. 3 Part 1, de Maverick City Music

Top Hot 100 Song Presented by Rockstar

Blinding lights, de The Weeknd

Top Streaming Song

Rockstar, de DaBaby e Roddy Ricch

Top Selling Song

Dynamite, de BTS

Top Radio Song

Blinding lights, de The Weeknd

Top Collaboration

I hope, de Gabby Barrett e Charlie Puth

Top R&B Song

Blinding lights, de The Weeknd

Top Rap Song

Rockstar, de DaBaby e Roddy Ricch

Top Country Song

I hope, de Gabby Barrett

Top Rock Song

Bang!, de AJR

Top Latin Song

Dákiti, de Bad Bunny e Jhay Cortez

Top Dance/Electronic Song

Roses (Imanbek remix), de SAINt JHN

Top Christian Song

Graves into gardens, de Elevation Worship e Brandon Lake

Top Gospel Song

Wash us in the blood, de Kanye West e Travis Scott