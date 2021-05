CB Correio Braziliense

Kevin Spacey voltará aos cinemas após quatro anos sem atuar - (crédito: Netflix/Divulgação)

Após polêmicas de abuso e assédio sexual, Kevin Spacey voltará a atuar no cinema. O ator foi escalado para papel em L'uomo che disegnò Dio, longa italiano sobre pedofilia, que será dirigido pelo cineasta Franco Nero (Django livre).

No filme, o ator interpretará um detetive que vai investigar um sujeito falsamente acusado de pedofilia. O elenco também conta com a participação de Vanessa Redgrave (Cartas para Julieta), esposa de Nero.

Em entrevista à ABC News, Nero afirmou estar empolgado com a participação de Spacey no filme. “Estou muito feliz que Kevin concordou em participar do meu filme. Eu o considero um grande ator, e mal posso esperar para começar a produção”, disse.

Spacey ficou afastado durante quatro anos após receber denúncias de assédio e abuso sexual. Ele foi acusado por, pelo menos, 20 homens. Alguns abusos teriam acontecido também com menores de idade, como foi o caso do ator Anthony Rapp (Star trek: discovery). Quando procurado pelo portal Deadline, o astro não quis comentar sobre as acusações.

O ator também foi excluído da série House of cards, na qual protagonizava o congressista Frank Underwood, e retirado de outras produções cinematográficas.

O longa L'uomo che disegnò Dio ainda não possui data de lançamento.