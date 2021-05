Relacionamento de Biel e Tays Reis chega ao fim: "A vida é isso"

VO Victória Olímpio

(crédito: Biel/Instagram/Reprodução)

Biel e Tays Reis anunciaram o fim do relacionamento após pouco mais de quatro meses juntos. Eles se conheceram durante participação no reality A fazenda 12, da TV Record. O cantor a pediu em namoro em janeiro, no dia do aniversário da compositora.

Nas redes sociais, os dois falaram sobre o término, mas com muito carinho, afirmaram que o amor não acabou. "Difícil demais ter que falar de algo que, às vezes, a gente nem sabe como lidar. Respeito e admiração não são nada comparado a tudo que eu desenvolvi por essa mulher", desabafou Biel nos stories do Instagram.

"Do futuro só Deus sabe, mas hoje eu posso dizer é que Tael (junção do nome do casal) é uma família eterna. O que a gente viveu junto, só a gente sabe. Muito amor envolvido", finalizou o cantor.

Tays também desabafou sobre o relacionamento: "Gente, difícil falar sobre isso para vocês, mas tudo na vida é crescimento". "Eu aprendi muito com Gabriel e sou grata por todas as coisas que ele me fez enxergar e que conquistamos juntos... O amor acabou assim tão rápido? Não! Não! Mas a vida é isso, tem coisas que achamos que é para sempre... há casos que um simples diálogo resolveria tudo né? Mas sempre tem que esperar e esperar mas devemos nos colocar sempre em primeiro lugar! E essa situação toda só acaba desgastando mais ainda", escreveu a cantora.

Tays falou sobre o amor que tem por Biel: "A gente não se odeia, muito pelo contrário! Ninguém é culpado, nós somos culpados. Os dois erraram. Se um dia Deus achar que devemos voltar a ser um casal eu entrego nas mãos dele. Nem sei como lidar com toda essa situação".

"Tael, força. Muita força! Solares cuidem de mim! Fênix, sei que vocês sempre estarão cuidando de Gabriel e torço para que ele alcance tudo que ele merece. Máximo respeito!", finalizou a ex-participante do reality show.