A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (24/5), que Lindsay Lohan estrelará a nova comédia

natalina da plataforma de streaming. Via Twitter, a empresa afirmou que Lindsay viverá uma

herdeira mimada e noiva que perde a memória após sofrer um acidente de esqui.

Durante a recuperação, ela acaba sendo cuidada por um belo dono de pousada e pela filha

precoce dele.





Lindsay Lohan will star in a new

romantic comedy about a newly engaged and spoiled hotel heiress who finds herself in the

care of a handsome, blue-collar lodge owner and his precocious daughter after getting total

amnesia in a skiing accident href="https://t.co/umpCpCzW4w">pic.twitter.com/umpCpCzW4w