Dia da Toalha e Dia do Orgulho Nerd são comemorados hoje; entenda

Maio é um mês fértil para o mundo nerd. No último dia 4, amantes dessa cultura comemoraram o Dia Internacional de Star Wars - (crédito: ROSLAN RAHMAN/AFP)

As celebrações do dia de hoje podem ser facilmente identificadas por alguns, mas ser um enigma para outros. Nesta terça-feira (25/5), são comemorados o Dia do Orgulho Nerd e o Dia da Toalha. Nunca ouviu falar nessas comemorações e não sabe a referência e o porque de elas existirem? Vamos explicar o significado das duas.

O Dia da Toalha surgiu em 2001, após a morte de Douglas Adams, autor do Guia do mochileiro das galáxias. Em homenagem a ele, os fãs relembraram o que o escritor fala no livro sobre a tolha ser um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Na obra, Adams aponta que ela serve para fornecer suporte psicológico, ser utilizada em lutas, ser agasalho, proteger contra substâncias tóxicas e, é claro, se enxugar.

A influência de Adams é tão grande que, após a morte dele, os fãs saíram pelas ruas com uma toalha no ombro, homenagem até hoje repetida. Na lápide de Adams, uma frase icônica foi gravada: "Até mais, e obrigado pelos peixes".

Já o Dia do Orgulho Nerd, ou Orgulho Geek, tem um motivo diferente para ser celebrado: em 1977, estreava Star wars: Episódio IV – Uma nova esperança, criado pelo cineasta George Lucas. O filme, considerado um marco para a cultura nerd, teve grande repercussão e, desde então, vem ganhando novos filmes, livros, séries de televisão, jogos e quadrinhos.

A data promove a cultura nerd/geek e vem assumindo forte representatividade no mercado cultural. Se você sabe a diferença entre Star Wars e Star Trek, entende que RPG não é um exercício para postura e espera ansioso pelo próximo livro de George R.R. Martin, confira uma lista de cinco produções para o público nerd disponíveis na internet e como assisti-las.

Leonard Nimoy, que deu vida a um dos principais ídolos da cultura nerd: Dr. Spock, morreu em 2015, aos 85 anos (foto: Terra Incognito/Divulgação)

No princípio, era a Força

O primeiro item dessa lista não podia ser outro que não Star wars. A aventura, idealizada por George Lucas, é um marco na literatura sci-fi. Você posw até não usar a Marcha Imperial como toque de celular, mas dificilmente alguém que se considera nerd sem antes descobrir pelo menos porque tudo começa no Episódio IV, e não no I.

E, para essa geração, tudo ficou ainda mais fácil. Não é preciso ir a uma locadora, ou garimpar os filmes antigos nos porões do torrent, todos os longas e as séries da franquia estão disponíveis no Disney Plus.

Bazinga!

Conhecida por aumentar a simpatia do público em geral com o mundo geek, a série The Big Bang Theory é uma das produções de maior sucesso da CBS. Graças ao carisma de Jim Parsons, que venceu quatro de seis indicações de melhor comediante ao Emmy, é possível criar empatia até mesmo pelos momentos mais misantropos de Sheldon. No Brasil, os fãs podem matar a saudade da série, e assistir ao seu spin off, no Globoplay.

Ninguém existe com um propósito

Já no mundo da animação, Rick e Morty é a escolha perfeita para quem quer ver muitas viagens no tempo e filosofia. Uma curiosidade interessante é que a série nasceu de uma paródia do clássico De volta para o futuro. O curta-metragem fez sucesso no festival de cinema Channel 101 e ganhou as telas na programação adulta do Cartoon Network.

Atualmente, os episódios das quatro primeiras temporadas estão disponíveis para maratona na Netflix e uma quinta está a caminho, com previsão de lançamento para 20 de junho.

A vida é só um monte de doideira

Continuando no ramo dos desenhos animados, o brasileiríssimo Irmão do Jorel não poderia ficar de fora da lista. Com duas temporadas disponíveis na Netflix e episódios inéditos da quarta temporada indo ao ar no Cartoon Network, a produção é um presente para qualquer nerd da geração 1980/90 e, o melhor, cheia de referências nacionais. Se você ainda não viu toda essa doideira, pode aproveitar o dia para começar.

A lógica é apenas o princípio da sabedoria, e não o seu fim

Por último, mas não menos importante, nenhuma lista seria completa sem Star trek. A obra teve tanto impacto que seus fãs se consideram um grupo a parte, os trekers. Famosa pelas frases do Dr. Spock, vivido originalmente Leonard Nimoy, a série de TV dos anos 1960 também pode ser encontrada no catálogo da Netflix. Já os filmes mais recentes da franquia, estão disponíveis no Amazon Prime Vídeo.

Bônus: Quantas versões de você há em você?

Na virada do milênio, a ficção científica estava em alta, assim como o existencialismo e as crises pessoais provocadas pela vida complicada nas grandes cidades. Assim, ficou fácil Quero Ser John Malkovich se tornar um grande sucesso de público e crítica. A vida do enfadonho Craig e suas escapadas para dentro da mente de um astro do cinema pode ser vista pelos assinantes do HBO Go.