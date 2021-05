Nasce Sarah, primeira filha de Rachel e do cantor sertanejo Jorge

VO Victória Olímpio

(crédito: Jorge e Mateus/Instagram/Reprodução)

Jorge, da dupla sertaneja com Matheus, é o novo papai da música sertaneja. Nasceu na noite desta terça-feira (25/5) Sarah, filha do cantor com a namorada dele, Rachel Boscatti. A bebê nasceu em Goiânia. O casal está junto desde fevereiro e esta é a primeira filha dela. Jorge tem outro filho, Davi, de 4 anos, da união com a ex-esposa, Ana Carolina Freitas.

No Instagram da dupla sertaneja, uma foto de Jorge com a filha foi compartilhada nos stories: "Seja bem-vinda, Sarah!". Rachel já havia compartilhado nas redes sociais o sexo do bebê, compartilhando uma foto em que ela e Jorge seguram um cartão com flores rosas escrito "é uma menina".

O início do relacionamento de Jorge com Rachel foi marcado por polêmicas. O sertanejo e a namorada já se conheciam antes de namorarem - ela teve um relacionamento com Pedro Freitas, irmão de Ana Carolina, e foi uma das madrinhas do casamento dela e Jorge.