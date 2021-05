Homem acusa Rafa Kalimann, Cleo Pires e outros famosos de propaganda enganosa

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Um auxiliar administrativo entrou com ação da justiça contra mais de 20 personalidades, incluindo ex-BBBs, atrizes e funkeiros, por propaganda enganosa. De acordo com o Uol, o homem afirma que foi incentivado a comprar dois celulares Iphone, da Apple, por publicidade feita nas redes sociais das celebridades, mas que não recebeu os produtos após realizar o pagamento.

A lista inclui nomes de Cleo Pires, Mc Mirella, Mc Kekel, Mc Guime, Jojo Todynho, Flávia Viana, Gleici Damasceno, Jéssica Mueller, Carla Diaz, Luísa Sonza, Rafa Kalimann, Breno Simões e Adriana Sant'Anna. Em 2018, o comprador processou ainda a empresa que vendeu os produtos, mas somente agora a ação foi ajuizada na 4ª Vara Cível de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

O homem relatou que comprou os celulares por R$ 2,2 mil e está pedindo uma indenização por dados morais no valor de R$ 20 mil, além da restituição financeira de R$ 4,4 mil pelos celulares, em valores atualizados com juros e multa.

Ainda de acordo com o Uol, nem a empresa nem os famosos contatados se pronunciaram sobre o caso. O homem afirma que além do prejuízo financeiro, o caso gerou "grande abalo material e moral, envergonhando-o perante as pessoas com as quais mantém relacionamento pessoal e familiar".