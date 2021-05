Ariana Grande divulga fotos de casamento secreto com Dalton Gomez

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @arianegrande/ Reprodução)

Meio que na surdina, para amigos mais íntimos, indo na contramão do que se espera do casamento de uma estrela. Foi assim que Ariana Grande e Dalton Gomez trocaram alianças no último dia 15 de maio. Eles estavam noivos desde dezembro de 2020 e começaram a namorar em maio do ano passado.

Segundo a imprensa internacional, o casamento não foi divulgado e contou com apenas 20 convidados. Tudo para evitar aglomerações e conseguir respeitar as medidas sanitárias decorrentes da pandemia de covid-19. As alianças foram desenhadas por Dalton, que prestou uma homenagem aos avós de Ariana.

Nas fotos compartilhadas pela cantora nas redes sociais, pode-se ver que o casamento teve tudo que os pombinhos mereciam: vestido branco, decoração caprichada e muita felicidade.