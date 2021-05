Marilyn Manson é alvo de mandado de prisão por cuspir em cinegrafista

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: AFP / SUZANNE CORDEIRO)

Marilyn Manson foi alvo de um mandado de prisão emitido pelo departamento de polícia de Gilford, no estado de New Hampshire, nos EUA. A informação foi divulgada na noite desta terça (25), mas as autoridades afirmam que o artista, seu agente e seu advogado já sabiam da existência do mandado há muito tempo.

O motivo está relacionado a uma agressão que Manson teria cometido durante um show em agosto de 2019. O artista teria cuspido em um cinegrafista. Vale lembrar que ele foi alvo de diversas denúncias nos últimos meses envolvendo abuso e estupro.



A polícia do estado de New Hampshire publicou uma nota sobre o caso no Facebook. No texto, é usado o nome verdadeiro do artista, Brian Hugh Warner.

“Sr. Warner, seu agente e advogado estão cientes do mandado há algum tempo e nenhum esforço foi feito por eles para retornar a New Hampshire e responder às acusações pendentes”, diz um trecho. Caso seja condenado, Marilyn Manson pode ser preso pelo período de pouco menos de um ano, e deverá pagar uma multa de US$ 2 mil.

Em abril, a atriz Esmé Bianco, que interpreta a personagem Ros na série Game of Thrones, entrou com um processo nos EUA contra Manson, acusando-o de estupro e agressão. Após várias mulheres terem dito, no começo deste ano, que foram vítimas de violência sexual de Manson, o artista perdeu o contrato com sua gravadora.