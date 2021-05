Juliette vai ao Saia justa: "tenho muito medo do endeusamento"

CB Correio Braziliense

Juliette faz questão de não esconder o sotaque nordestino como maneira de se impor - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A campeã do BBB21 Juliette Freire participou do programa Saia justa, do GNT, desta quarta-feira (26/5). Em conversa com Astrid Fontenelle, Pitty, Gaby Amarantos e Mônica Martelli, a advogada falou de vários temas e ainda aproveitou para fazer campanha pela vacinação contra a covid-19.

Juliette falava sobre a fama quando confessou ter medo de ser endeusada pelo público e quem vem ouvido muito que é perfeita e que não erra. "Eu recuso qualquer ideia desse tipo veemente. Quando eu escuto, eu já falo: 'eu erro, eu erro sim, eu quero mostrar meus erros'", disse Juliette, garantindo que tem fãs muito amorosos que "vão entender, não vão me aprisionar".

"Fico feliz em saber que gostaram de mim do jeito que sou e me aceitaram com toda a minha vulnerabilidade", continuou Juliette, lembrando que sofreu preconceito por ser nordestina em vários momentos da vida. Dentro casa do BBB21, não foi diferente.

"O sotaque eu faço questão de afirmar e levar. Quando vejo que tem alguém tentando me diminuir, eu faço questão de afirmar. De levantar o nariz e a cabeça. Eu falo muito sobre a minha história e afirmo muito minhas raízes porque sei que a maioria das vezes é ignorância. É falta de conhecimento. Eu explico. Se a pessoa tiver boa vontade, ela vai se apaixonar. Agora se ela não tiver, aí só lamento", ensinou.

A nova milionária -- que ainda não recebeu o prêmio -- aproveitou a popularidade para, depois de sugestão de Astrid, entrar na campanha pela vacinação contra covid-19. "Minha gente, pelo amor de Deus, confiem na ciência, confiem na vacina, confiem nos médicos. Se protejam. A gente não precisa perder mais ninguém", disse. Juliette perdeu uma colaboradora de sua equipe de redes sociais para a covid-19 e revelou durante o BBB21 que teve a doença.