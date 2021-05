Aos 91 anos, morre o autor e ilustrador Eric Carle

VO Victória Olímpio

O autor e ilustrador Eric Carle, conhecido pelo clássico infantil Uma lagarta muito comilona (The very hungry caterpillar), morreu aos 91 anos, informou a equipe nas redes sociais. Apesar de o anúncio ter sido feito apenas na noite desta quarta-feira (26/5), o artista faleceu no último domingo (23/5). A nota não informou a causa da morte.

"Da equipe de Eric Carle: É com pesar no coração que compartilhamos que Eric Carle, autor e ilustrador de The very hungry caterpillar e muitos outros amados clássicos, faleceu no domingo, 23 de maio, aos 91 anos de idade", informou no Instagram.

"Quando perguntado por que ele pensa que The very hungry caterpillar permaneceu popular por tanto tempo, Carle disse: 'Acho que é um livro de esperança. As crianças precisam de esperança. Você, pequena lagarta insignificante, pode crescer e se tornar uma linda borboleta e voar pelo mundo com seu talento'", relatou ainda a equipe do ilustrador.

A equipe finalizou agradeceu Carle pelas obras compartilhadas: "Obrigado, Eric Carle, por compartilhar seu grande talento com tantas gerações de jovens leitores". Ele escreveu e ilustrou mais de 75 obras infantis, vendendo mais de 170 milhões de cópias.

A editora Penguin Random House, responsável pela publicação das obras de Carle, também lamentou a morte do autor: "É com grande pesar que compartilhamos que Eric Carle, autor e ilustrador de Uma Lagarta Muito Comilona e muitos outros clássicos adoráveis, morreu em 23 de maio, aos 91 anos. Obrigado por compartilhar seu grande talento com gerações de jovens leitores."

It is with heavy hearts that we share that Eric Carle, author & illustrator of The Very Hungry Caterpillar and many other beloved classics, passed away on May 23rd at the age of 91.



"Quer ser meu amigo?", "Dez patinhos de borracha", "Uma aranha muito ocupada" e "Da cabeça aos pés" estão entre algumas das obras de Carle. Nas publicações, o autor introduziu as crianças em diversos temas utilizando palavras simples e cores vivas.