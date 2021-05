Ator Kevin Clark, de 'Escola de rock', morre aos 32 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Redes sociais/Reprodução)

Kevin Clark, conhecido por interpretar Freddy Jones, o baterista do grupo no filme Escola de rock, morreu após ser atropelado em Chicago, nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, o baterista profissional, de 32 anos, foi atingido por um Hyundai Sonata enquanto andava de bicicleta. Ele chegou a ser levado ao hospital nesta quarta-feira (26/5), mas não resistiu aos ferimentos.

A motorista do veículo, uma mulher de 20 anos, foi ouvida pela polícia, mas não foi detida. A carreira de Clark nos cinemas se limitou apenas a interpretar o baterista no filme. Após sucesso, ele se tornou baterista de algumas bandas ao longo dos anos, como Robbie Gould e Dreadwolf.

Nas redes sociais, Jack Black, que protagonizou o filme ao lado do ator, lamentou a morte: "Notícias devastadoras. Kevin se foi. Muito cedo. Uma alma linda. Tantas lembranças ótimas. Estou com o coração partido. Enviando amor para sua família e para toda a comunidade da Escola de Rock".