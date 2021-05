Tony Awards será apresentado em setembro após ser adiado devido à pandemia

VO Victória Olímpio

(crédito: Michael Zorn/Invision/AP)

Após ser adiado devido à pandemia do novo coronavírus, foi anunciado que o Tony Awards será realizado em setembro. A 74ª edição da premiação, que homenageia as melhores peças e musicais da Broadway, será em 26 de setembro e ocorrerá em um especial com quatro horas de duração.

"Cortinas levantadas! Em 26 de setembro, o Tony Awards apresenta BROADWAY'S BACK !, uma celebração multi-plataforma do melhor da Broadway - o 74º #TonyAwards + um show anual que celebra o retorno do teatro ao vivo", informou comunicado nas redes sociais.





Transmitido na rede de televisão CBS e em plataformas de streaming, o evento promete marcar a volta dos espetáculos ao vivo em Nova York, proibidos desde março de 2020. Um dos maiores espetáculos da Broadway, como os musicais Hamilton, O Rei Leão e Wicked já anunciaram que reabrirão em meados de setembro.