Roberto de Carvalho fala em "resultados positivos" do tratamento de Rita Lee

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @roberto_de_carvalho/ Reprodução)

O músico e compositor Roberto de Carvalho postou uma foto de "tbt" (espécie de lembrança do passado) no Instagram ao lado da esposa, a cantora e compositora Rita Lee. A legenda traz boas notícias para os fãs de Rita, diagnosticada com câncer de pulmão no início deste mês.

"Resultados positivos já existem e são substanciais", escreveu Roberto na legenda de uma foto que mostra os dois quando jovens. "Aproveito para dizer que amo profundamente minha mulher, e o que eu puder fazer para que ela fique boa, em ações e orações, farei, com muita determinação, foco, fé, carinho e dedicação, como sempre fiz", também disse Roberto.

Rita Lee foi diagnosticada com um câncer no pulmão esquerdo após passar por exames de rotina. A cantora, de 73 anos, passará por tratamento de imuno e radioterapia em casa.