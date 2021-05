Mangueira, Vasco e apaixonados por samba se despedem de Nelson Sargento

CB Correio Braziliense

(crédito: Nelson Sargento/Instagram/Reprodução)

Morreu nesta quinta-feira (27/5) o sambista e compositor Nelson Sargento, aos 96 anos. Ele estava internado no Rio de Janeiro, com covid-19, e não resistiu a complicações da doença. Escolas de samba, times de futebol e amantes do samba se despediram no mestre nas redes sociais.

Nelson Sargento era presidente de honra e integrante da ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira. Na página oficial da verde e rosa, no Instagram, a escola diz que a partida de Nelson "deixará saudades em todos os amantes do samba e da cultura brasileira. A semente plantada por ele rendeu frutos que estarão eternizados junto à certeza de que o samba agoniza, mas não morre jamais. Vai, amigo Nelson, com seu jeito fino e elegante, se juntar a Cartola, Nelson, Jamelão e outros bambas, fazer uma roda de samba e olhar por nós."

Outra escola de samba carioca, a Mocidade Independente de Padre Miguel, também prestou a última homenagem a Nelson Sargento.

O mundo do samba está de luto! Perdemos o grande Nelson Sargento! Nos solidarizamos com a coirmã Estação Primeira de Mangueira, todos os seus amigos e familiares!



Obrigado por tudo Nelson! ???? pic.twitter.com/zgjRTZDt6U — Mocidade Independente (de ????) (@GRESMIPM) May 27, 2021

Rivalidades à parte, a Portela foi outra agremiação que mostrou pesar com a partida do sambista, "no auge de seus 96 anos"

Luto! Portela lamenta a morte de Nelson Sargento



O samba hoje está de luto. Infelizmente, perdemos nosso querido Nelson Sargento, no auge de seus 96 anos, para a Covid-19. O sambista foi diagnosticado com coronavírus na sexta-feira, 21, quando foi internado. pic.twitter.com/FK4U8zEt3t — Portela (@PortelaNoAr) May 27, 2021



O cantor Tico Santa Cruz lembrou-se do primeiro encontro que teve com Nelson Sargento, na casa de Caetano Veloso. "Conversamos muito porque ele estava fazendo um canal no youtube e iríamos marcar um bate papo", recordou-se.

Tive privilégio de conhecer o mestre Nelson Sargento na casa do Caetano Veloso! Lá conversamos muito porque ele estava fazendo um canal no youtube e iríamos marcar um bate papo! Meus sentimentos a família e aos amigos! obrigado por tudo mestre ?????? pic.twitter.com/6403kIzcDh — Tico Santa Cruz Vacina Para Todos! (@Ticostacruz) May 27, 2021

Zeca Pagodinho postou um vídeo em que se diz de luto e exalta o legado deixado pelo "baluarte do samba e da cultura".

O Vasco da Gama lembrou do sambista como um "amigo" do time de São Januário

É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento de um dos grandes nomes da história do samba e um grande amigo do Vasco, Nelson Sargento.



Desejamos muita força aos amigos, familiares e fãs neste momento de profunda dor. https://t.co/64MwPKA2Gg — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 27, 2021

Veja outras homenagens

E segue o pranto

Nelson Sargento

???? — Lulu Santos (@LuluSantos) May 27, 2021