Haynna e os Verdes lançam clipe da música 'Love song'

CB Correio Braziliense

(crédito: Thaís Mallon)

O clipe de Love song, da banda brasiliense Haynna e os Verdes, está disponível no Youtube e traz participação da dançarina Tauane Lyz, que contracena em clima afetivo com Mayara Andrade.

Composta por Haynna, a canção em ritmo de blues faz parte do álbum lançado em 2018, disponível em todas as plataformas digitais. Voltado para o protagonismo negro e para os direitos de viver, amar e resistir, o clipe foi gravado no parque Três Meninas, em Samambaia.

O vídeo foi um dos projetos selecionados pelo edital #BSB2060, que instiga artistas e demais fazedores de cultura a pensar em uma Brasília melhor para as próximas décadas.

A banda Haynna e Os Verdes é um grupo que surgiu em Samambaia e iniciou as apresentações em saraus e eventos culturais. Em 2018, lançou álbum homônimo, com 11 faixas, indicado ao prêmio Profissionais da música 2019, nas categorias melhor intérprete de rock e melhor intérprete de blues, finalista nesta última.

Além de participar de shows, feiras e festivais, o grupo é reconhecido por produzir os seus próprios eventos. Haynna e os Verdes já promoveram quatro festivais no DF, em Samambaia, Ceilândia e Taguatinga.

Confira o clipe de Love song: