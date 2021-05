Manuela Korossy é a próxima atração do Sextas Musicais

PZ Prisley Zuse*

Manuela Korossy, 19 anos, se apresenta na Sextas Musicais - (crédito: LAYCER TOMAZ)

A cantora lírica Manuela Korossy é a atração desta semana do projeto musical realizado pela Casa Thomas Jefferson, Sextas Musicais. A apresentação ocorre na sexta (28/5), a partir das 20h, no YouTube da Casa Thomas Jefferson.

A apresentação contará com a presença dos pianistas Deyvison Miranda e Henrique Serranegra e do tenor Arthur Félix. "Estamos com um programa muito bonito, com um repertório operístico romântico. Será um concerto cênico, então vamos ambientar as cenas no contexto das cenas das próprias óperas, tornando-o bem dinâmico", comentou Manuela.



Com apenas 19 anos, a jovem brasiliense conseguiu realizar seu grande sonho: estudar na Juilliard School. A escola superior de música de Nova York é conhecida como uma instituição de prestigio no mundo quando se trata da formação em música.

A estudante irá estudar, a partir de agosto, canto lírico, uma paixão de infância. Desde os 7 anos, Manuela estuda música, sendo que maior parte da formação foi pela Escola de Música de Brasília (EMB). "Quando eu tinha 12 anos eu cantei em um coro infantil de ópera e foi a partir daí que eu decidi que queria estudar a canto profissionalmente", completou.

A brasiliense conseguiu aprovação com bolsa de 90%, que paga quase todas as despesas de mensalidade e matrícula na escola. Para outras despesas, Manuela fez uma vaquinha online. "Pela primeira vez a escola fez o processo seletivo on-line. Me inscrevi e passei. As atividades vão começar em 20 de agosto", finalizou.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel