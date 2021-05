CB Correio Braziliense

Still do videoclipe do single Sol no peito, do artista capixaba Nick Cruz. - (crédito: Warner/Divulgação)

A poucos dias do Mês do Orgulho LGBTQIA+, o cantor capixaba Nick Cruz lança nesta sexta-feira (28/5) o single que considera o trabalho mais importante da carreira. Trata-se de Sol no peito, que aborda questões da transfobia vivenciada por ele e por muitas outras pessoas trans no Brasil. A canção está disponível nas plataformas digitais e conta com videoclipe lançado no canal oficial do YouTube. Confira:

O principal objetivo do cantor na nova etapa da carreira é transformar o mundo por meio da arte. Ele vem ganhando cada vez mais espaço e visibilidade para compartilhar o trabalho, que fala de amor e da realidade. A ótica e a própria experiência como pessoa trans pode ser encontrada nas linhas e entrelinhas, como nos versos do refrão: “Esses olhares me consomem / Não me veem como homem / Onde será que o nosso mundo se perdeu? / Almas que mentem e se escondem/ Atrás de um codinome / Eles querendo consumir meu corpo enquanto eu / Só quero mudar de nome”.

É a primeira vez que a bandeira é abordada diretamente no repertório do artista. A canção Sol no peito é fruto de amadurecimento, e cruza a ficção com a própria história de Nick. O clipe retrata uma pessoa que sonha em fazer mastectomia, cirurgia de excisão ou remoção total da mama, para poder tomar sol no peito, como sinônimo de liberdade para ser quem é.

A narrativa abre espaço para a reflexão sobre algumas situações que os corpos trans passam, como os ferimentos causados pelo binder, o desconforto em usar camisas brancas e o aparecimento dos pelos devido à transição hormonal. Por isso, o procedimento cirúrgico acaba sendo o sonho de muitas dessas pessoas, inclusive de Nick.

Para ilustrar a capa e ressaltar a biografia no trabalho, o artista escolheu ainda uma foto de quando era criança.“Minha auto aceitação reflete muito nas minhas composições. Na medida em que me entendo neste mundo, fico mais confortável para trazer isso pro papel. A música é um jeito de abordar toda essa discriminação que sofremos de forma leve, para que o outro escute com atenção, apesar de eu estar querendo gritar”, reflete Nick, por meio do material de divulgação. Confira as fotos de stills do clipe e de capa: