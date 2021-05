Olivia Rodrigo lidera a parada do Reino Unido de álbuns e singles

CB Correio Braziliense

Novo disco da cantor possui seis músicas entre as mais ouvidas - (crédito: Divulgação)

A cantora Olivia Rodrigo alcançou o 1° lugar da parada do Reino Unido de singles com a canção good 4 u. Além disso, o álbum SOUR, lançado em 21 de maio, também está no topo da parada britânica. Agora, o disco possui seis músicas no top 10 e mais quatro entre as 40 mais ouvidas. Com isso, Olivia Rodrigo tornou-se a pessoa mais jovem a conquistar, simultaneamente, o topo da parada de álbuns e a de singles do Reino Unido.

Nos streamings, a cantora de 18 anos também coleciona conquistas. Na Deezer, Rodrigo teve um aumento de 306% no streaming após o lançamento do álbum, além de ter elevado em 60% o número de ouvintes únicos. Além disso, SOUR recebeu mais de 385 milhões de streams em sua primeira semana no Spotify. Assim, a cantora fez a melhor estreia de um álbum feminino da história da plataforma.

Confira os álbuns presentes no top 10 da parada do Reino Unido:

1 - SOUR - Olivia Rodrigo

2 - Intruder - Gary Numan

3 - Scaled and icy - Twenty One Pilots

4 - All I know so Far: Setlist - P!nk

5 - Life by misadventure - Rag'n'Bone Man

6 - The off-season - J. Cole

7 - Loveless - My Bloody Valentine

8 - Future nostalgia - Dua Lipa

9 - The highlights - The Weeknd - The Weeknd

10 - Seeking new gods - Gruff Rhys